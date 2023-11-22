Наумов объяснил, почему ЦСКА и «Динамо» разойдутся миром

Один из самых интригующих матчей 16 тура РПЛ – это столичное дерби между ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт в грядущую субботу, 25 ноября на московской «ВЭБ Арене».

«ЦСКА сейчас выглядит более стабильно, чем «Динамо». Динамовцы же, бывает, огорчают своих болельщиков, но неплохи в атаке. Полагаю, будет ничья» - говорит Наумов телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, в первом круге дома победу отпраздновали динамовцы – 2:1. На гол Антона Заболотного ответили Муми Нгамалё и Фёдор Смолов – с пенальти. Сейчас «Динамо» и ЦСКА делят третье место турнирной таблицы лиги.

Кстати, перед дерби для болельщиков выступит известный представитель русского рока.