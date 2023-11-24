​Радимов – о дерби ЦСКА – «Динамо»: «Кто выиграет, тот будет иметь шансы на чемпионство»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о предстоящем дерби между ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре чемпионата России. По мнению Радимова, победитель этого матча будет иметь шансы выиграть титул Премьер-лиги.

«В этом матче на кону многое – тот, кто выиграет, пускается в погоню за «Краснодаром» и «Зенитом», и будет иметь даже шансы на чемпионство следующей весной. Ну и это дерби – всегда интересно», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

На текущий момент «Динамо» и ЦСКА имеют по 25 очков в своих карманах. С учётом дополнительных показателей в виде очных встреч динамовцы занимают в турнирной таблице третье место, а «армейцы» - пятое. Между ними располагаются «Крылья Советов».

Матч ЦСКА – «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.