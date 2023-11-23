​«ЦСКА мне нравится больше, чем «Динамо»: Деменко поделился ожиданиями от дерби

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Команды сыграют в субботу, 25 ноября.

- ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

- Мне ЦСКА больше нравится, хотя Личка старается создать хороший микроклимат в команде. Видно, что он позитивный, открытый человек. Но на сегодня «армейцы» выглядят более предпочтительно. С другой стороны, «Динамо» - это такой соперник, который может преподнести сюрприз. Тут может выиграть любая команда. А может быть и ничья.

Елена Григорьевская