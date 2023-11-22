Рикардо Жезус: «Дзагоев точно среди лучших игроков, которых я встречал в России»

Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал про своего бывшего одноклубника Алана Дзагоева, который вчера, 21 ноября, объявил о завершении игровой карьеры.

«Когда мы играли с Аланом, он был совсем молодым игроком, только начинал делать карьеру. Но я прекрасно помню, насколько он был талантлив. Это было сразу видно. Я сразу понял, что он будет большим игроком. Особенно мне запомнилась его техника, он похож в этом на бразильца. Я встретил много хороших игроков в России, и Алан точно был среди лучших», — сказал Жезус.

Напомним, Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе «армейцев» полузащитник провёл в общей сложности 395 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Последним клубом в карьере 33-летнего игрока стала греческая «Ламия».