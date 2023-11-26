Газзаев — об игре Карраскаля в матче с ЦСКА: «Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура РПЛ против «армейцев» (3:2). Напомним, в период с февраля 2022 по август 2023 года колумбиец представлял ЦСКА.

Специалист отметил, что Карраскаль провёл удачный для себя матч против бывшей команды.

«Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний Карраскаль провёл за «Динамо» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.