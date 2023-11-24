Мойзес признался, что скучает по Бразилии

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о том, скучает ли он по Бразилии.

«Конечно, определенных вещей недостает — общения с семьей, с друзьями, бразильского солнца. Но комфортно чувствую себя здесь, в России. Москва — чудесный город, спокойный и безопасный. Я в России счастлив», — цитирует футболиста пресс-служба «армейцев».

Напомним, Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. В нынешнем сезоне защитник помог своей команде в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Завтра, 25 ноября, ЦСКА встретится с «Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по мск.