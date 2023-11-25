Бителло сравнял счёт в матче с ЦСКА

В матче 16-го тура Премьер-лиги ЦСКА играет против «Динамо». Как и в первом тайме, в начале второй половины отличился форвард «бело-голубых» Бителло. Динамовцы провели атаку, скидка головой от Константина Тюкавина в центре штрафной площади на Бителло, который в касание стрельнул по воротам, и мяч после небольшого рикошета от опекуна оказался в сетке ворот Игоря Акинфеева. В нашем поединке снова равенство на табло. В таком случае участники матча делят третье место.

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