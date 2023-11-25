Защитник ЦСКА Келлвен — о матче против «Динамо»: В первом тайме у нас была безупречная игра

Защитник московского ЦСКА Келлвен подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:3).

Бразилец отметил, что первый тайм был замечательным, ведь «армейцы» контролировали всю игру, а во второй 45-минутке они проиграли центр поля, поэтому и пропустили два мяча.

«В первом тайме мы создавали очень много моментов и доминировали. Единственное — не смогли забить. Если бы второй тайм провели также, как первый — без сомнений мы бы закончили мачт с победой», - приводит слова Келлвена «Чемпионат».

ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице.