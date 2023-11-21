Лепский рассказал, кто в «Динамо» самый весельчак, а кто – стиляга

Защитник столичного «Динамо» рассказал, кто в его команде самый позитивный, а кто неизменно следует моде в плане внешнего вида.

«Главный весельчак? Дмитрий Скопинцев, всегда на позитиве находится. А Муми Нгамале — стиляга, каждый день приходит в новых образах», - говорит защитник в интервью Metaratings.

Напомним, что динамовцы при Марцеле Личке на данный момент идут на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 25 баллами после первого круга.

Ранее Лепский рассказал, кто в «Динамо» является безоговорочным лидером команды. Это один из латиноамериканских футболистов «бело-голубых».