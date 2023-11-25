Владимир Федотов: Нам не хватило баланса и дисциплины в обороне

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» на своём поле потерпели поражение от «Динамо» (2:3).

Специалист отметил, что соперник смог усилить игру, а его команде после активного начала второго тайма не хватило баланса и дисциплины в обороне, поэтому и пропустили слишком лёгкие мячи.

«Когда соперник перехватывал инициативу, нужно было добавлять активности на поле, но мы не смогли этого сделать. Будем смотреть, разбираться и анализировать, — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.