Боков – о Дзагоеве: «Он вынужденно закончил карьеру, травмы его одолели»

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал завершение карьеры 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева.

«Эпоха Дзагоева, она была. Он оставил очень крупный след. Я считаю, что человек достойно выглядел, когда был в форме и когда был не травмирован. К сожалению, у него последние годы были травма за травмой, но он вынужденно уже закончил, потому что травмы его одолели. Ему огромное спасибо, он присоединился к таким значимым фигурам, которых называют легендами», — сказал Боков.

21 ноября стало известно, что бывший полузащитник «армейского» клуба принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.