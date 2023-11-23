​Тюкавин или Чалов: Пономарёв рассказал, кто лучше

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил Константина Тюкавина и Фёдора Чалова. В субботу их команды – «Динамо» и ЦСКА – проведут очный матч в рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги.

«Я считаю, что в этом сезоне Тюкавин играет лучше Чалова. За счёт чего Фёдор собирается обыгрывать соперников? Нужны скорость и техника с такими физическими данными, а их он ещё не смог развить как следует», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Пономарёв отметил, что Чалов слишком скромно ведёт себя на футбольном поле – не торопится вступать в борьбу, надеясь на отскоки или пенальти.

Матч ЦСКА – «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени.

После первого круга «Динамо» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а ЦСКА – пятое. При этом команды набрали одинаковое количество очков – по 25.