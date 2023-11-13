Агент Дивеева: «Есть хорошая вероятность того, что Игорь будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы, которую он получил в матче за Суперкубок России против «Зенита».

По словам агента, есть вероятность того, что Дивеев сможет восстановиться к первому зимнему сбору команды.

«Пока у Игоря силовые нагрузки и аэробная работа. О беговых упражнениях говорить рановато. Есть хорошая вероятность того, что он будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «армейцев» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.