Израильский защитник столичного «Динамо» и капитан национальной сборной своей страны Эли Даса пропустит по состоянию здоровья грядущий матч динамовцев в Премьер-лиге. «Бело-голубые» встретятся в гостях с земляками из столичного ЦСКА.

Как сообщает «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, Даса не сможет оправиться от последствий травмы и помочь своему клубу в грядущей игре.

Ранее агент 30-летнего правого защитника рассказал о состоянии Эли. Судя по всему, травма не столь серьёзная и уже в 17 туре легионер сможет сыграть за свою команду.

Ранее Марцел Личка высказался по поводу правого фланга обороны его команды и выразил уверенность, что спокоен за него.