ЦСКА сравнял счёт в матче с «Динамо» после ошибки Лещука

В матче 16-го тура Премьер-лиги ЦСКА принимает «Динамо». Коллектив Марцела Лички довольно быстро открыл счёт стараниями Бителло, который в одиночку прорвался к воротам и пробил в ближний угол мимо Игоря Акинфеева. На 23-й минуте счет стал равным. Это Аббосбек Файзуллаев из-за пределов штрафной нанес хлесткий удар по воротам, Игорь Лещук же не смог отбить мяч, который летел точно в него. На табло 1:1, команды делят третье место в онлайн-таблице, набрав по 26 очков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.