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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На дерби ЦСКА – «Динамо» протестируют офсайдные линии

24 Ноября 2023 • 18:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 58 мин.

В субботу в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби между ЦСКА и «Динамо». На игре будет тестироваться система офсайдных линий, о чём журналистам рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

«Будет первое тестирование офсайдных линий с участием представителей РПЛ, китайской стороны. Будем тестировать», - сказал Каманцев.

Каманцев выразил надежду на то, что тесты окажутся успешными, и систему можно будет использовать полноценно.

Матч чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени.

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