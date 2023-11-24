​На дерби ЦСКА – «Динамо» протестируют офсайдные линии

В субботу в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби между ЦСКА и «Динамо». На игре будет тестироваться система офсайдных линий, о чём журналистам рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

«Будет первое тестирование офсайдных линий с участием представителей РПЛ, китайской стороны. Будем тестировать», - сказал Каманцев.

Каманцев выразил надежду на то, что тесты окажутся успешными, и систему можно будет использовать полноценно.

Матч чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени.