Даса вряд ли сыграет за «Динамо» в 2023 году – гендиректор клуба

Защитник Эли Даса вряд ли сыграет в оставшихся матчах «Динамо» в 2023 году. Об этом рассказал Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора московского клуба.

«Эли Даса получил травму. Сейчас он вернулся в расположение клуба. Скорее всего, до конца года не сыграет», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Напомним, что Эли Даса получил травму в расположении сборной Израиля.

В субботу «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби на выезде со счётом 3:2. На текущий момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В 2023 году «Динамо» сыграет против «Зенита» (29 ноября), «Рубина» (4 декабря) и «Факела» (10 декабря).