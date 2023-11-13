Защитник «Факела» Калинин: «ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак»

Защитник «Факела» Игорь Калинин сравнил между собой ЦСКА и «Спартак».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ воронежская команда обыграла «Спартак» (2:0), а через две недели сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

Калинин признался, что лично ему было сложнее играть против ЦСКА, нежели против «красно-белых».

«ЦСКА более организованная команда. Они бойцы, и против них играть тяжелее. Со «Спартаком» тоже было сложно, но пацаны молодцы, что вырвали победу», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».

Отметим, что после 15 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на один балл. Очное противостояние этих команд в нынешнем сезоне завершилось с ничейным счётом 2:2.