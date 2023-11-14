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Агент Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок»

14 Ноября 2023 • 10:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о будущем своего клиента.

По мнению агента, бразильский футболист проводит хороший сезон в составе «армейцев» и полностью сконцентрирован на выступлениях за свой нынешний клуб. При этом Кампеделли допустил возможный уход Роши из ЦСКА.

«У Виллиана действующий контракт с клубом, он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок. Как и любой другой футболист, он может уйти в любой момент, таковы правила игры», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Роша провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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