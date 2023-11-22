Балахнин: У ЦСКА будет бонус домашнего поля в дерби с «Динамо»

Известный тренер и футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Динамо».

«Фраза о том, что дома и стены помогают не просто слова, так и есть. Не преимущество, а какой-то бонус от этого есть у ЦСКА. Кто будет фаворитом, я не скажу. Вряд ли он вообще есть на сегодняшний день», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» состоится 25 ноября. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.

Напомним, по итогам первого круга подопечные Владимира Федотова финишировали на пятой позиции, набрав 25 очков. «Бело-голубые» расположились на третьем месте с тем же количеством баллов.