​Сёмин назвал главное открытие сезона РПЛ среди игроков

Известный тренер Юрий Сёмин назвал главное открытие текущего чемпионата России среди футболистов. Экс-рулевой «Локомотива» выделил Аббосбека Файзуллаева из московского ЦСКА.

«Главное открытие первого круга в этом сезоне? Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок», - цитирует Сёмина Metaratings.

В 10 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги Файзуллаев забил один гол и отдал четыре голевых паса на партнёров.

После первого круга чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 25 ноября – против «Динамо» на своём поле.