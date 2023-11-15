Кобелев: Мне нравится, что строит Личка в «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«На данном этапе третье место – это приемлемый результат для «Динамо». Будем надеяться, что «Динамо» будет дальше прогрессировать», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Специалист признался, что ему нравится тот футбол, который прививает команде Марцел Личка. По мнению эксперта, у «Динамо» хороший состав и есть потенциал для развития.

В 15 турах столичный клуб набрал 25 зачетных баллов и находится на третьей позиции в чемпионате России. В следующем матче «Динамо» на выезде встретится с ЦСКА.