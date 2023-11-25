Братское дерби удалось! Дубль Бителло позволил «Динамо» забрать волевую победу над ЦСКА

ЦСКА и «Динамо» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 25 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

Московское дерби продолжило программу 16-го тура РПЛ, став центральным по афише матчем. ЦСКА и «Динамо» делили третью строчку, набрав одинаковое количество очков и даже разница мячей очень близка у братских команд. Но в очном поединке никто не думал о ничьей, которых и так накопилось многовато. Федотов не дал отдохнуть чилийцу Виктору Мендесу, замученному перелётами, вместе с Обляковым, Чаловым, Файзуллаевым и Заболотным он вышел в стартовом составе.

«Динамо» ответило мощнейшей атакующей группой в лице Тюкавина, Смолова, Макарова и Бителло. Хорхе Карраскаль, недавно перешедший из ЦСКА, остался в резерве. Справились и без него, «Динамо» сподобилось на быстрый гол, открыв счёт уже на седьмой минуте. Лаксальт шикарную передачу выдумал из центра, Бителло убежал за спину Келлвену и оказался с глазу на глаз с Акинфеевым. Далее последовал мягкий удар в ближний угол – 0:1.

ЦСКА мог довольно быстро счёт сравнять, но тут лишь случился звон. Убежал по левому краю атаки Гайич и навесил в центр штрафной площади. Фернандес не достал мяч, поэтому Заболотный бил головой в противоход киперу – только крестовина спасла «Динамо» от гола. Но ЦСКА разогнался знатно, ответный мяч стал лишь делом времени, так казалось, даже когда Чалов не попал по воротам с 10 метров, расстреливая Лещука после прострела Файзуллаева.

Аббос как раз и сравнял счёт, воспользовавшись передачей пяткой от Чалова и пробив метров с 25. Но главным героем эпизода стал Лещук, неловко отразивший мяч, летевший аккурат в него – 1:1. Через пять минут мог Файзуллаев и дубль оформлять, промахнувшись из более выгодной ситуации. Вышел он один на один с Лещуком и мягко подсёк мяч над голкипером, заодно перебросив и вратаря.

Но первый тайм дерби не завершился по-братски, ЦСКА всё-таки додавил гостей, уж слишком опешивших от такого давления. Опять же Файзуллаев на левом краю штрафной площади раскачал Лаксальта и навесил в центр, где Заболотный перевисел Фернандеса, головой пробив мимо Лещука – 2:1. Веселейший первый тайм подарили нам ЦСКА и «Динамо».

Вторая половина встречи тоже не подкачала. Началась она с отличного сейва Лещука – Игорь парировал удар Файзуллаева с 12 метров после полнейшего провала обороны. Спасение голкипера оказалось как раз кстати и вдохновило «Динамо» на камбэк. Пошёл навес на Тюкавина в центр штрафной площади, а Константин сбросил мяч правее на свободного Бителло. Бразилец бил немного коряво, но с помощью рикошета от Ронши направил мяч под перекладину – 2:2.

А итог матчу подвёл Хорхе Карраскаль. Колумбиец очень лихо вошёл в игру против бывшей команды. Сам разогнал атаку по центру, плотно пробив с дуги штрафной площади. От защитника ЦСКА мяч срикошетил точно на Тюкавину, которому удалось с близкой дистанции пробить под перекладину – 2:3. Ещё Карраскаль создал ситуацию для хет-трика Бителло, прорвавшись по флангу и прострелил. Помешал соотечественнику Келлвен, который чуть ли не ценой автогола выбил мяч рядом со штангой.

А вот у ЦСКА сил на финальный штурм не хватило, «Динамо» оставило за собой концовку и победу в дерби.