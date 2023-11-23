Алдонин: «Не думаю, что ЦСКА фаворит в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Динамо».

Эксперт отметил, что хоть домашнее поле и предоставит ЦСКА небольшое преимущество, фаворита в предстоящей игре он не видит.

«Не думаю, что ЦСКА фаворит. Равные шансы. Упущенная победа ЦСКА в игре с «Факелом»? Конечно, есть опасения, что за счёт замен ЦСКА не усиливается, а порой приходится играть на удержание», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 25 ноября. Начало — в 17:30 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас команды имеют равное количество набранных очков (по 25).