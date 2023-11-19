Рыков: «Было бы хорошо оставить Тюкавина и Бессмертного в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о будущем нападающего Константина Тюкавина и защитника Станислава Бессмертного в московском клубе.

Рыков признался, что будет рад, если воспитанники «Динамо» продолжат выступать за родную для себя команду.

«Тюкавин и Бессмертный — воспитанники «Динамо», важные игроки для команды. Конечно, было бы хорошо сохранить их в команде», — цитирует Рыкова Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч и одна передача в девяти встречах.