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Рыков: «Было бы хорошо оставить Тюкавина и Бессмертного в «Динамо»

19 Ноября 2023 • 11:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о будущем нападающего Константина Тюкавина и защитника Станислава Бессмертного в московском клубе.

Рыков признался, что будет рад, если воспитанники «Динамо» продолжат выступать за родную для себя команду.

«Тюкавин и Бессмертный — воспитанники «Динамо», важные игроки для команды. Конечно, было бы хорошо сохранить их в команде», — цитирует Рыкова Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч и одна передача в девяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
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