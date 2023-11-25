Борис Игнатьев: «ЦСКА лучше атакует, но хуже обороняется»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Динамо». Братское дерби, напомним, состоится в 17:30 по московскому времени на столичной «ВЭБ Арене».

«Матч с Кубой дал участвовавшим в нём игрокам массу положительных эмоций, которые перекинутся на сегодняшнюю игру. Футболистам поскорее захочется выйти на поле, чтобы на них смотрели как на героев. Дерби всегда носит непредсказуемый характер. Сложно отталкиваться от занимаемых мест и стиелей команды. Многие болельщики понимают значение такой встречи, поэтому могут простить всё, что было вчера. Нас ждёт интересный матч с точки зрения внутреннего нерва. Динамовцы допускают ошибки, но в последних матчах выглядят достаточно уверенно. ЦСКА лучше атакует, но хуже обороняется», - сказал Игнатьев.

Кстати, грядущий матч станет 175-м для «бело-голубых» и «армейцев».