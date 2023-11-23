Балахнин поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Динамо»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матчах «Зенит» - «Сочи» и ЦСКА – «Динамо». Обе игры пройдут 25 ноября.

- «Зенит» легко дома разберется с «Сочи»?

- Шансов у гостей мало, но, насколько я помню, «Сочи» довольно удачно играет с «Зенитом». Тем более, южане сейчас идут на последнем месте, и это может расслабить питерцев. Я в это, конечно, мало верю, но в любом случае гости будут отчаянно биться именно из-за того, что замыкают таблицу. С другой стороны, «Зенит», который гонится за «Краснодаром», не может себе позволить осечку, тем более дома. Он просто лучше по всем показателям. На голову сильнее. Это очевидно. Но у «Сочи» битва идет за выживание и это может мотивировать на подвиг. Пока у южан еще есть шансы сохранить прописку в РПЛ. До перерыва команда может набрать какие-то очки, а потом возможно усиление. Финансовый ресурс у сочинцев лучше, чем у некоторых клубов РПЛ.

- ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

- Тоже любопытная встреча. Две команды эпизодически показывают интересный футбол, которые соответствует направлению современной игры. Что касается «Динамо», команда достаточно много пропускает. Она хороша в атаке, но в обороне творится не пойми что. У ЦСКА тоже бывают срывы, и нет достаточного запаса футболистов. Бывает, что «армейцы» не выдерживают до конца матча. Поэтому нет стабильности ни у той, ни у другой команды.

Елена Григорьевская