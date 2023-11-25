Пономарёв объяснил, почему ЦСКА и «Динамо» забили много голов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» в столичном дерби с «Динамо».

Игра 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Марцела Лички.

«Я такого результата не ожидал. Игра была сверхоткрытой. Команды слабо сыграли в обороне, поэтому и такой счет образовался на табло», — цитирует Пономарёва портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ЦСКА мог одержать победу, если бы сделал счет 3:1 в свою пользу, но команда не смогла реализовать свои моменты. Пономарёв добавил, что «армейцам» не хватило агрессивности.

В 17-м туре РПЛ подопечные Владимира Федотова встретятся с «Ростовом», а «Динамо» сыграет против «Рубина».