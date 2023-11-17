Главный тренер «Динамо» Личка: «Мы имеем двух равноценных вратарей»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о вратарях своей команды Антоне Шунине и Игоре Лещуке.

Чешский специалист назвал Лещука и Шунина равноценными голкиперами, которые показывают хорошую игру и регулярно спасают команду от пропущенных мячей.

«Лещук и Шунин — больше мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Они оба спасали нас, когда занимали место в воротах», — цитирует Личку RT.

После 15 туров РПЛ «Динамо» расположилось на третьем месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 25 ноября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.