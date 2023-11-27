Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 16-го тура РПЛ.

- Какое событие в этом туре было главным для вас?

- Для меня это победа «Урала» над «Краснодаром». Она получилась неожиданной. «Уралу» было некуда отступать, и было понятно, что он многое поставит на этот матч, несмотря на то, что играл с лидером. Травмы Сафонова и Тормены повлияли на результат этой игры.

- После поражения «Краснодара» в чемпионской гонке интрига умерла?

- Не думаю. Очковые заделы меняются от тура к туру.

- Кого могли бы отметить как главных героев тура?

- В каждой команде найдется лидер, который повлиял на результат матча.

- В прошедшем туре было три околофутбольных резонансных события с участием Галактионова, Баринова и Кордобы. Что из этого больше удивило?

- Это все эмоции. «Краснодару» было очень обидно, потому что он был безоговорочным лидером, опережал всех на несколько очков. Теперь гандикап ликвидирован, а в прошедшем туре команда потеряла первое место. Конечно, это отрицательные эмоции. Кордоба не сдержался, некрасиво себя проявил. Поступки Галактионова и Баринова – это тоже эмоции. На последней минуте им поставили пенальти. Правда, он был таким, что придраться сложно. Но когда ты ведешь 3:1 и за пять минут тебе забивают дважды, тоже очень обидно. Но это, конечно, никого не красит. Надо сдерживаться, а они дали волю. Теперь будут ждать вердикта КДК.

- Думаете, будут дисквалификации?

Реклама

- Конечно. Могут и условно дать, но наказания точно будут.

- За тот поступок, который совершил Кордоба, Соболеву дали четыре матча дисквалификации.

- Понятно, что все это будут расследовать. Скоро узнаем, как накажут.

- В этом туре ярких матчей хватало. Какой понравился больше всего?

- Отмечу ЦСКА – «Динамо». В начале первого тайма шел бесшабашный футбол, без центра поля. Для ЦСКА это был образцово-показательный тайм. «Армейцы» быстро перемещали мяч, играли в одно-два касания, находили свободные зоны и пользовались ими. Если бы реализация не хромала, могли три-четыре мяча забить в этом тайме. После перерыва Личка немного поменял схему, выпустил новых ребят, и это повлияло на исход матча.

- Как вам игра «Спартака» с «Балтикой»? Стоит проводить матчи в такую погоду?

- Нам обещали хорошие стадионы, с крышей, крытые манежи. Но все эти заявления разошлись с делами. Мы имеем то, что имеем. В таких сложных условиях своего футбола не покажешь. На первый план выходят морально-волевые качества. Надо постоянно бороться. Не хотелось бы, чтобы матчи проходили в таких экстремальных условиях. Мне кажется, что игру можно было бы и перенести. Хотя бы на день. Или на резервную дату. Но «Спартак» проявил характер и добился победы.

- «Спартак» или «Динамо» могут навести шороху весной и вмешаться в чемпионскую гонку?

- Только если «Динамо» не будет играть в бесшабашный футбол. Ему необходимо укрепить защитную линию. Идет явный перекос в нападение, а забить не всегда получается. Будет хорошая реализация, может и вклиниться в гонку. Но нужен баланс, потому что его часто наказывали соперники. А что касается «Спартака», если команда укрепится зимой, уберет перекос в атаку, тоже может включиться в гонку за золото.

Елена Григорьевская