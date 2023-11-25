Бальбуэна: «Мы знаем, что бороться за титул будет сложно»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Капитан столичного клуба отметил, что впереди ещё очень много игр, поэтому будет очень тяжело.

«Есть много хороших команд, которые сражаются на вершине таблицы. Но мы верим в свою работу. Мы знаем, что нам есть что улучшить, но мы на правильном пути», - приводит слова парагвайца журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

Напомним, что на данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» пять баллов.