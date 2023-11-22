Гранат назвал точный счёт дерби ЦСКА – «Динамо»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Динамо».

«Конечно, жду от этого матча яркой игры, поскольку встречаются соседи по турнирной таблице, плюс это дерби. Кто грамотно воспользуется своим шансом, и на чьей стороне будет удача, тот и выиграет», — цитирует Граната Rusfootball.

При этом эксперт считает, что встреча завершится вничью со счетом 1:1.

Столичное дерби ЦСКА – «Динамо» пройдет 25 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Начало игры должно состояться в 17:30 по мск.

Отметим, что оба коллектива имеют одинаковое количество очков после 15 игр, однако динамовцы опережают своего соперника по дополнительным показателям, занимая третье место, «армейцы» — пятые.

