Кормильцев: Мне нравится «разорванный» стиль «Динамо»

Бывший игрок столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался об игре «Динамо» под руководством Марцела Лички.

«Мне нравится «Динамо» — они здорово играют в атаке, хотя и немного авантюрно в обороне. Но моменты у них всегда будут. Мне такой «разорванный» стиль нравится», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт отметил, что ему нравится игра молодого нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на третьей позиции, сумев набрать 25 очков в 15 играх.

В 16-м туре «бело-голубые» будут гостить на стадионе ЦСКА. Дерби запланировано на 25 ноября.