Перед дерби ЦСКА и «Динамо» выступит известный рок-музыкант

Известный российский рок-музыкант Найк Борзов выступит перед московским дерби между ЦСКА и «Динамо». Столичные команды сыграют друг с другом уже в эту субботу, 25 ноября на домашнем стадионе ЦСКА - «ВЭБ Арене».

По информации пресс-службы «армейцев», фан-зона откроется для всех болельщиков с 16:00 по московскому времени, концерт начнется в чаше в 17:15. Сам же стартовый свисток дерби прозвучит в 17:30.

Что любопытно, перед очным матчем и «Динамо», и ЦСКА набрали по 25 очков в турнирной таблице и делят между собой третье место. Столько же и у самарских «Крыльев Советов» после первого круга сезона РПЛ.