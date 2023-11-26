​Сенников назвал победу «Динамо» над ЦСКА незаслуженной

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о субботнем дерби, в котором «Динамо» обыграло ЦСКА на выезде со счётом 3:2. Команды встречались в рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» незаслуженно победило ЦСКА. Но «бело-голубые» играют ярко, в атакующий и открытый футбол. В эпизодах с голами решило исполнительское мастерство. В таких дерби много непредсказуемого», - цитирует Сенникова Metaratings.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в среду, 29 ноября, – против «Зенита» в Кубке России.