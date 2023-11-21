В ЦСКА высказались о решении Дзагоева завершить карьеру

ЦСКА отреагировал на решение своего бывшего игрока Алана Дзагоева завершить карьеру.

Напомним, Дзагоев защищал цвета «армейцев» в период с 2008 по 2022 год. В общей сложности в составе ЦСКА полузащитник провёл 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

«Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за 14 лет в «красно-синей» футболке!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Последним клубом 33-летнего Дзагоева стала «Ламия», в которую он перешёл в сентябре. За команду из Греции полузащитник успел провести две игры, однако отметиться в них результативными действиями ему не удалось.