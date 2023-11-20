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Алексей Березуцкий отреагировал на слова брата Василия об отъезде российских футболистов

20 Ноября 2023 • 11:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слова своего брата Василия, ранее призвавшего российских футболистов уезжать из РПЛ, если они хотят чего-то добиться на высоком уровне. Отметим, что ранее такую же позицию выражал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже всё видел», — цитирует Алексея Березуцкого «РБ Спорт».

Напомним, что после завершения игровой карьеры Алексей Березуцкий успел поработать главным тренером ЦСКА. Пост наставника «армейцев» специалист покинул летом 2022 года и сейчас находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Березуцкий Алексей Березуцкий

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