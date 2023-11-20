Алексей Березуцкий отреагировал на слова брата Василия об отъезде российских футболистов

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слова своего брата Василия, ранее призвавшего российских футболистов уезжать из РПЛ, если они хотят чего-то добиться на высоком уровне. Отметим, что ранее такую же позицию выражал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже всё видел», — цитирует Алексея Березуцкого «РБ Спорт».

Напомним, что после завершения игровой карьеры Алексей Березуцкий успел поработать главным тренером ЦСКА. Пост наставника «армейцев» специалист покинул летом 2022 года и сейчас находится без клуба.