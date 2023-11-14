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Бессмертный: «Динамо» могло быть выше третьего места, но потеряло много очков с аутсайдерами» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 21:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Защитник «Динамо» и молодёжной сборной России Станислав Бессмертный в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступлению «бело-голубых» в первой части сезона РПЛ, а также вспомнил бразильское турне.

- Как оцениваете первый круг для «Динамо»?

- Третье место, это, конечно, приятно, но не могу сказать, что этот результат неожиданный. Хотя мы потеряли много очков с командами из низа таблицы, поэтому могли быть даже выше.

- Почему с аутсайдерами очки даются сложнее?

- Получается так, что весь матч мы играем хорошо, но на последних минутах пропускаем мячи. Над этим сейчас работаем: Марцел Личка на теориях нам объясняет, что надо делать, чтобы улучшить концентрацию в конце игр. В том числе это мы и отрабатываем. Все остальное наработано в тренировочном процессе.

- В 15 матчах этого сезона у «Динамо» было всего два поражения. Это второй результат клуба в истории выступлений в чемпионатах России. Как прокомментируете?

- Не знал о такой статистике. Но у нас много ничьих, и нужно побеждать, чтобы быть выше в таблице.

- Каких еще рекордов ждать от «Динамо»?

- Ждите титул (улыбается). Рекорды не важны, нужны трофеи – чемпионат или кубок. Мы каждый год за них боремся, и этот сезон не является исключением. В нынешнем году у нас сильный состав, хороший тренерский штаб. Мы ничем не отличаемся от «Краснодара» и «Зенита» в этом плане. Здесь все зависит от того, кто как работает на тренировках и набирает очки с командами внизу таблицы. Кто выигрывает такие встречи, тот и становится чемпионом.

- Можно ли сказать, что «Динамо» для большего набора очков не хватает стабильности в составе, который по разным причинам постоянно меняется?

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- Я думаю, это никак не влияет. И потом у нас не такая уж большая ротация. Обычно бывает так: кто хорошо проводит тренировочную неделю, тот и попадает в состав.

- Если говорить о молодежной сборной, чем запомнилось бразильское турне?

- Это хороший опыт для нас. Первый раз было такое турне. Долгий перелет и сразу четыре матча подряд. Но мы хорошо там выступили. Ни разу не проиграли. Бразильские ребята особо не удивили. Мы были ничем не хуже них, а в некоторых аспектах даже лучше. Старались играть в свой футбол, первым номером.

- Какая игра больше всего запомнилась из этой поездки?

- С «Паймейрасом». Мы победили, матч получился интересный. А еще там было очень плохое поле и дождь. Что касается быта, мы мало куда выходили в Сан-Паулу, так как в Бразилии высокий криминогенный уровень. Кроме того мы жили не в центре, а возле аэропорта. Там смотреть особо нечего. Нас не выпускали. Район был криминальный, как я говорил. Хотя мы посетили раздевалку «Сантоса», видели там шкафчик Пеле и в музей сходили. Было круто.

- Теперь вам предстоит сыграть со сборной Беларуси и минским «Динамо».

- Едем за победой. Хотим взять реванш у белорусов. Нас устроят только две победы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Станислав Бессмертный

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