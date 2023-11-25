Карраскаль не считает себя героем дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался после финального свистка в матче с ЦСКА.

«Это был очень важный матч для нас. Мы победили, хотя в первом тайме как будто растеряли свои шансы. Герой ли я матча? Нет, я просто делаю свою работу», — приводит слова Карраскаля Metaratings.

Встреча 16-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА завершилась волевой победой «бело-голубых». Колумбийский хавбек не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на замену после перерыва и помог динамовцам перевернуть игру.

Благодаря победе «Динамо» осталось на третьем месте в чемпионате России, набрав 28 очков.