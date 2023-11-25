Тарханов: «ЦСКА и «Динамо» вряд ли догонят второе место»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-синими» и столичным «Динамо».

«Команды точно покажут классный футбол, а зрители получат удовольствие. Мне хочется, чтобы ЦСКА победил. Победит тот, кто воспользуется ошибками соперника. ЦСКА и «Динамо» вряд ли догонят второе место, но за третье место точно будут бороться. За третью строчку ещё точно будут бороться «Крылья Советов». В любом случае многое пока неясно», - сказал Тарханов нашему корреспонденту.

Текстовую трансляцию братского дерби проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 17:30 по московскому времени!