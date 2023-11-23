Чалов: «Мама до 18 лет была моим «агентом»

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил, как в детстве мама помогала делать ему первые профессиональные шаги в футболе. По факту, именно мама Фёдора до его восемнадцатилетия была первым агентом Чалова.

«Первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Конечно, я не мог его без согласия родителей заключить, поэтому мама ходила и постоянно общалась с руководством, с тренерами», - вспоминает Фёдор для «Комсомольской правды».

Чалов добавил, что гендиректор «армейцев» Роман Бабаев и бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский хорошо помнят маму Фёдора и часто спрашивают у него, как у неё дела и передают ей приветы.