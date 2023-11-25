ЦСКА проиграл в РПЛ впервые с лета – и снова «Динамо»

В субботу в Российской премьер-лиге проходило дерби между ЦСКА и «Динамо». Команда Марцела Лички смогла обыграть «армейцев» на их поле со счётом 3:2. Бителло стал автором дубля, а ещё один гол в составе «бело-голубых» забил Константин Тюкавин.

Стоит сказать, что для ЦСКА это первое поражение в Российской премьер-лиге с 19 августа. Тогда, что интересно, «армейцы» тоже проиграли «Динамо» (1:2).

В итоге серия ЦСКА без поражений в чемпионате России составила десять матчей (три победы, семь ничьих).

В следующем туре Премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Ростов». Матч пройдёт в воскресенье, 3 декабря.