Стукалов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого круга текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению специалиста, главным отличием нынешнего сезона от предыдущих является то, что турнирную таблицу возглавляет не действующий чемпион России «Зенит», а «Краснодар».

«Самое главное отличие в том, что по итогам первого круга на первом месте находится не «Зенит», а «Краснодар». За ними располагается плотная группа преследователей. Если смотреть на турнирную таблицу, то не свои места занимают «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» с точки зрения бюджетов и подбора футболистов», — приводит слова Стукалова «МК-Спорт».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Следом идут «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов», отстающие от «быков» на семь баллов.