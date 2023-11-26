Кобелев: «Динамо» заслужило победу над ЦСКА»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о победе «бело-голубых» над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

Специалист заявил, что своей игрой во втором тайме динамовцы заслужили добиться успеха.

«Динамо» заслужило эту победу, потому что перестроились во втором тайме. Нужно задать вопрос ЦСКА, почему команда, проведя хорошую первую половину встречи, во втором не смогла также продолжить?» —цитирует Кобелева Metaratings.

В 16 турах РПЛ динамовцы набрали 28 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. ЦСКА, имеющий в своём активе 25 баллов, занимает шестую строчку.