Игрок ЦСКА Мойзес: «Мы обязаны побеждать «Динамо»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Динамо».

Футболист отметил, что при своих болельщиках «армейцы» должны стремиться к победе, несмотря на то, что соперник обладает в своём составе достаточным количеством игроков хорошего уровня.

«Всё зависит только от нас, мы обязаны побеждать. И то поражение от них (в первом круге со счётом 1:2) тоже ничего не значит, с тех пор многое поменялось», — цитирует Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится уже завтра, 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют равное количество набранных очков (по 25).