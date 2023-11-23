Валерий Новиков — о Дзагоеве: «Думаю, там накопился уже такой букет травм, что он решил закончить»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на заявление бывшего игрока сборной России Алана Дзагоева, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Парень талантливый, бесспорно, но замучили травмы. Только подлечится — и снова повреждение. Думаю, там накопился уже такой букет травм, что он решил закончить», — цитирует Новикова «Газета.Ру».

Напомним, Дзагоев завершил карьеру в возрасте 33 лет. Последней командой российского полузащитника была «Ламия» из Греции, в составе которой он появился на поле всего в двух матчах. Стоит сказать, что в активе Дзагоева всего 14 сыгранных минут.