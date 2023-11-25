Агент Тюкавина рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о ходе переговоров по продлению контракта со столичным клубом.

Агент отметил, что все идёт по плану, но есть определённые моменты, которые он не хочет комментировать.

«Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо» и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что контракт форварда с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Тюкавин забивает в пяти играх подряд.