Братское дерби «Динамо» и ЦСКА станет 175-м по счёту для команд

Столичные ЦСКА и «Динамо» в эту субботу проведут очередное братское дерби – так называются игры между этими клубами. Как сообщает пресс-служба московских динамовцев, это дерби станет для команд уже 175-м по счёту в истории.

Небольшое преимущество по победам у «бело-голубых» - 64. Вничью команды играли 50 раз, 60 раз успех отмечали игроки ЦСКА.

Отметим, что в первом круге дома «Динамо» обыграло ЦСКА – 2:1. На гол Антона Заболотного ответили Муми Нгамалё и Фёдор Смолов – с пенальти. Сейчас оба клуба делят третье место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками в копилке.

Текстовую трансляцию грядущего матча ЦСКА и «Динамо» проведёт LiveResult.ru.