Газзаев: «Файзуллаев выделяется на фоне остальных игроков ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

Напомним, в прошедшей встрече 20-летний футболист отметился одним забитым голом.

«Очень сильный первый тайм в его исполнении. Парень прибавляет на глазах. Уже ведёт игру команды, отдаёт, забивает. Он выделялся на фоне остальных игроков «армейцев», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. На данный момент «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на восемь очков.