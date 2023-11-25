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Петрушин: «В первом тайме на поле была одна команда – ЦСКА» эксклюзив

25 Ноября 2023 • 21:06 Комментировать
ЦСКА Москва
2:3
Динамо Москва

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над ЦСКА (3:2), в матче 16-го тура РПЛ.

- «Динамо» хорошо начало матч, Бителло забил, но этот гол как будто сыграл злую шутку с командой. Что произошло?

- Есть выражение: начали за здравие, кончили за упокой. ЦСКА полностью взял игру под свой контроль. У него было подавляющее преимущество. Ну и еще одним немаловажным фактором стало то, что несколько футболистов «Динамо» выпали из игры: Макаров, Смолов. А в тех моментах, где Фёдор был заметен, он ошибался. Тут один-то игрок выпадет – уже сложно, а когда два – еще тяжелее. Это сыграло в первом тайме главную роль. А ЦСКА выглядел просто на загляденье. У него все получалось. Он мог забить гораздо больше, чем два мяча.

- Второй гол хозяев буквально напрашивался. Было ощущение, что «Динамо» не дотянет до перерыва и пропустит?

- У меня было чувство, что два мяча – это не предел, и «Динамо» еще может пропустить, потому что у «армейцев» было просто подавляющее преимущество. Если бы гости пропустили третий мяч – было бы уже сложно отыграться.

- Гол Файзуллаева получился довольно курьезным. Что хотел изобразить Лещук? Сыграть по-волейбольному?

- Он не видел мяча. Мне показалось, что был рикошет, и мяч изменил направление. Поэтому Игорь вовремя не сумел сгруппироваться, и мяч от рук залетел в ворота.

- В чем вообще была идея «Динамо» в атаке, вы поняли?

- Не совсем. Карраскаль выступал за сборную и только что присоединился к команде. Вышли футболисты, которые постоянно играют. Я предполагал, что Смолова поставят, потому что у него хорошие эмоции после рождения ребенка. Это всегда прилив сил. Думаю, Личка на это надеялся. Но ничего не получилось. Фёдор растворился на поле. Кроме Бителло, средняя линия просто провалилась. Здесь ЦСКА имел подавляющее преимущество. Да и справа в обороне «бело-голубые» провалились. Все атаки хозяева строили через этот фланг и мячи забили оттуда. В первом тайме на поле была одна команда – ЦСКА. А после перерыва такого преимущество уже не было. Думаю, Личка серьезно поговорил с ребятами.

- Но Личке все же удалось перевернуть игру заменами. Можно сказать, что во втором тайме сказалось преимущество «Динамо» в длинной скамейке?

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- Да. Эти замены оказались ключевыми. Для Карраскаля встреча с бывшей командой была принципиальной. А у «армейцев», кроме Набабкина, была только молодежь.

- Бителло для вас лучший игрок «Динамо» сегодня?

- Естественно. Парень забил два мяча. И Тюкавина я бы тоже отметил.

- «Динамо» - самый неудобный соперник для ЦСКА. В первом круге «бело-голубые» тоже выиграли. У вас есть объяснение, почему так получается?

- В советское время у «Динамо» с ЦСКА было одинаковое количество побед и поражений. Это идет еще с тех времен. Поэтому для меня этот факт – не новость. Это продолжение банкета, если можно так выразиться.

Елена Григорьевская

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